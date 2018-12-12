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У Києві через заметіль обмежили в'їзд вантажівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН.  У середу, 12 грудня, у Києві ввели обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту, яке діятиме до покращення погодних умов. Про це УНН поінформували в Управлінні з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації.

У Києві через заметіль обмежили в'їзд вантажівок

“Обмеження на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту діятиме до покращення погодних умов. Щодо зняття обмеження в’їзду буде повідомлено додатково”, — йдеться у повідомленні.

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Таке обмеження введено о 16:00 перед вечірньою годиною пік, щоб забезпечити належне прибирання міста від снігу та пересування транспорту дорогами столиці.

Нагадаємо, що за прогнозом Укргідрометцентру, снігопад триватиме уночі та вдень 13 грудня. У зв’язку із цим, закликаємо водіїв не користуватися приватними автомобілями, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці.

“Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в не передбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть”, — нагадали у КМДА.

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Нагадаємо, 12-13 грудня у столиці і по всій Україні оголошено штормове попередження через сильні сніжні хуртовини. У столиці попросили водіїв залишити автівки вдома.

Також у середу, 12 грудня, спецтехніка з 05:00 ранку почала прибирати місто від наслідків снігопаду.

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