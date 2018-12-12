Спецтехніка з 5.00 ранку почала прибирати місто від наслідків снігопаду - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На світанку у Києві почало сніжити. Завчасно, ще о 05:00 ранку, спецтехніка підприємств КК "Київавтодор" була розташована на вихідних позиціях, а на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах проведена обробка протиожеледними матеріалами. Про це повідомили в комунальній корпорації, передає УНН з спосиланням на прес-службу КМДА.
Із 06:15 триває обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту.
Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.