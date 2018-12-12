Объекты с 5.00 утра начала убирать город от последствий снегопада - КГГА

С 6:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпочными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта.

Малогабаритная спецтехника и бригады с ручной уборки обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземных пешеходных переходов и остановки общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.