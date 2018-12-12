В Киеве из-за метели ограничили въезд грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду, 12 декабря, в Киеве ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, которое будет действовать до улучшения погодных условий. Об УНН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.
“Ограничения на въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения въезда будет сообщено дополнительно”, - говорится в сообщении.
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Такое ограничение введено в 16:00 перед вечерней часом пик, чтобы обеспечить надлежащую уборку города от снега и передвижение транспорта по дорогам столицы.
Напомним, что по прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря. В связи с этим, призываем водителей не пользоваться частными автомобилями, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы.
“Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, эвакуировать”, - напомнили в КГГА.
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Напомним, 12-13 декабря в столице и по всей Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снежных метелей. В столице попросили водителей оставить машины дома.
Также в среду, 12 декабря, спецтехника с 05:00 утра начала убирать город от последствий снегопада.