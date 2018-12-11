Негода у Києві: автомобілі завтра краще залишити вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Водіїв закликають не виїжджати на власних авто – завтра у столиці очікують снігопад, хуртовину, пориви вітру і ожеледицю. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“Міська влада закликає водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку із прогнозованими снігопадом та хуртовиною, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що у Києві та Київській області 12 та 13 грудня очікується ускладнення погодних умов: сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця. Також очікується приріст снігового покриву 13-18 см.
“Закликаємо водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту, а також дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки”, — наголосили у КМДА.
Як попередили в Українському гідрометцентрі, такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях.
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“Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть”, — наголосили у КМДА.
Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.
Нагадаємо, через негоду в Україні оголосили “жовтий” рівень небезпеки.
Сильні снігопади 22-23 березня 2013 року у Києві призвели до транспортного колапсу.