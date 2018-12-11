Завтра в Україні слід чекати бурю на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Рятувальники попередили про шторм 6-8 балів у акваторії Чорного моря і шквали до 25-28 м/с, у Азовському морі - шторм 5 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ ДСНС України.
“Увага! Штормове попередження у акваторії Чорного та Азовського морів. За даними УкрГідрометцентру, ввечері 11 грудня та вночі 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-50 дм; на Азовському морі пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через відбійну течію у Азовському морі за один день потонули п’ятеро чоловіків
За шкалою Бофорта при штормі 10 балів, який має категорію "сильний", у надводній частині спостерігається вітер 24,5-28,4 м/с. Сила стихії може призводити до руйнувань покрівель.
Міцний і дуже міцний шторм — від 6 до 8 балів, коли поверхню моря покривають потужні хвилі висотою від 3 до 5,5 метрів, на кожному гребені піна.
Свіжий шторм — 5 балів супроводжується хвилями у відкритій частині моря до 2 метрів.
Нагадаємо, 12-13 грудня Україну накриють сильні хуртовини. Вдень у Приазов’ї буде сильний дощ.