Завтра в Украине стоит ожидать бурю на море
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Спасатели предупредили о шторме 6-8 баллов в акватории Черного моря и шквалах до 25-28 м/с, в Азовском море - шторм 5 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС Украины.
“Внимание! Штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей. По данным Укргидрометцентра, вечером 11 декабря и в ночью 12 декабря по северной половине акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм; на Азовском море порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм”, - говорится в сообщении.
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По шкале Бофорта при шторме 10 баллов, имеющий категорию “сильный”, в надводной части наблюдается ветер 24,5-28,4 м/с. Сила стихии может приводить к разрушениям кровли.
Крепкий и очень крепкий шторм — от 6 до 8 баллов, когда поверхность моря покрывают мощные волны высотой от 3 до 5,5 метров, на каждом гребне пена.
Свежий шторм — 5 баллов сопровождается волнами в открытой части моря до 2 метров.
Напомним, 12-13 декабря Украину накроют сильные метели. Днем в Приазовье будет сильный дождь.