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Через відбійну течію у Азовському морі за один день потонули п’ятеро чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У недільний день, 19 серпня, на воді загинуло 6 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області, передає УНН.

Через відбійну течію у Азовському морі за один день потонули п’ятеро чоловіків

“Надзвичайно трагічним видався вихідний недільний день, 19-го серпня. Під час відпочинку на Азовському морі в районі с. Стрілкове загинуло 5 чоловіків”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі загиблі купалися поза зоною пляжу та дії рятувального посту, у місці не обладнаному для цього. У той день штормило, були хвилі. Купатися у цьому місці за таких умов досить небезпечно. Візуально хвилі начебто несуть до берега, а нижня течія відкидає назад, спрацьовує так званий принцип “зворотної тяги”, що спричинило подібну трагедію. Серед загиблих 35-річний житель м. Харків, 49-річний мешканець м. Дніпро, 43-річний та 42-річний мешканці м. Кривий Ріг та 33-річний житель м. Генічеськ.

Ще декількох людей за цих обставин вдалося врятувати.

Цього ж дня трапилась ще одна трагедія. В обідню пору на Дніпро-Бузькому лимані поблизу с. Софїївка Білозерського району потонув 12-річний підліток. З’ясовано, що хлопець впав у воду, йдучи по трубі насосної станції, і більше не винирнув. У результаті інциденту загинув мешканець с. Широка Балка.

За даними ДСНС області, з початку року на водних об’єктах області загинуло 16 осіб.

Нагадаємо, стрибки у море з дамби у Бердянську скінчились трагічно: юнак зламав собі шию.

Відбійна (розривна) течія — сильний і вузький потік води, який виникає у мілководних морях, де є піщані пляжі, сильні хвилі, припливи-відпливи, а берег обрамлений косами, мілинами або острівцями. Настає момент, коли маса приливної води починає рухатися назад у бік моря. Швидкість потоку буває від 2 до 10 метрів у секунду, ширина — від 2 до 50 метрів, довжина — 200 — 400 метрів.

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