Стрибки у море з дамби скінчились трагічно: юнак зламав собі шию
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У вівторок ввечері, 3 липня, на одному з пляжів Бердянська у Запорізькій області трагічно загинув 17-річний хлопець. Він впав з дамби на камені і зламав шию. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, передає УНН.
“3 липня о 17:00 від співробітників диспетчерської служби екстреної швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що поруч з пляжем у м. Бердянськ біля дамби стався нещасний випадок. Як з’ясувалося, 17-річний хлопець, граючи, впав з дамби на камені і зламав шию”, - повідомляє прес-служба.
На місці трагедії медики констатували смерть хлопця. Також повідомляється, що підрозділи ДСНС не притягувалися.
Дамба — це гідротехнічне берегоукріплююче спорудження, побудоване з метою захисту від штормів і підтоплень. У Бердянську розташовані три дамби: одна на річці Берда і дві — поруч з береговою лінією. На якій з дамб сталася трагічна подія, у прес-службі не уточнюють.
Раніше УНН повідомляв, що в Харкові дитячі забавки на греблі мали смертельні наслідки: потонув 14-річний хлопчик.