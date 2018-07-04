Прыжки в море с дамбы закончились трагически: юноша сломал себе шею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во вторник вечером, 3 июля, на одном из пляжей Бердянска в Запорожской области трагически погиб 17-летний парень. Он упал с дамбы на камни и сломал шею. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Запорожской области, передает УНН.
“3 июля в 17:00 от сотрудников диспетчерской службы экстренной скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что рядом с пляжем в г. Бердянск возле дамбы произошел несчастный случай. Как выяснилось, 17-летний парень, играя, упал с дамбы на камни и сломал шею”, — сообщает пресс-служба.
На месте трагедии медики констатировали смерть юноши. Также сообщается, что подразделения ГСЧС не привлекались.
Дамба – это гидротехническое берегоукрепляющее сооружение, построенное с целью защиты от штормов и подтоплений. В Бердянске расположены три дамбы: одна на реке Берда и две - рядом с береговой линией. На какой из дамб произошло трагическое происшествие, в пресс-службе не уточняют.
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