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Из-за отбойного течения в Азовском море за один день утонули пятеро мужчин

Киев • УНН

 • 72013 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В воскресный день, 19 августа, на воде погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области, передает УНН.

Из-за отбойного течения в Азовском море за один день утонули пятеро мужчин

“Чрезвычайно трагическим оказался выходной воскресный день, 19-го августа. Во время отдыха на Азовском море в районе с. Стрелковое погибли 5 мужчин”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, все погибшие купались вне зоны пляжа, вне действия спасательного поста, в месте не оборудованном для этого. В тот день штормило, были волны. Купаться в этом месте при таких условиях весьма опасно. На первый взгляд волны несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип “обратной тяги”, что стало причиной подобного трагического исхода. Среди погибших 35-летний житель г. Харькова, 49-летний житель г.Днепр, 43-летний и 42-летний жители г.Кривой Рог и 33-летний житель г.Геническ.

Еще несколько человек в таких условиях удалось спасти.

В этот же день произошла еще одна трагедия. В полдень на Днепро-Бугском лимане возле с. Софиевка Белозерского района утонул 12-летний подросток. Установлено, что подросток упал в воду, идя по трубе насосной станции, и не вынырнул. В результате инцидента погиб житель с. Широкая Балка.

По данным ГСЧС области, с начала года на водных объектах области погибло 16 человек.

Напомним, прыжки в море с дамбы в Бердянске закончились трагически: молодой человек сломал себе шею.

Отбойное (разрывное) течение — сильный и узкий поток воды, который возникает в мелководных морях, где есть песчаные пляжи, сильные волны, приливы-отливы, а берег обрамлен косами, отмелями или островками. Наступает момент, когда масса приливной воды начинает двигаться обратно в сторону моря. Скорость потока бывает от 2 до 10 метров в секунду, ширина — от 2 до 50 метров, длина — 200 — 400 метров.

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