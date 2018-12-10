Україну накриють сильні хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державна служба України із надзвичайних ситуацій поширила штормове оголошення щодо ускладнення погодних умов в Україні у вівторок, 11 грудня. Про це повідомив прес-центр відомства, передає УНН.
“Увага! Попередження про ускладнення погодних умов в Україні. За даними УкрГідрометцентру, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов’ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через снігопади у США спостерігається понад 300 тисяч порушень енергопостачання
12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов:
-
- 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см;
-
- Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу;
-
- 13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.
-
Нагадаємо, 9 грудня о 18:08 через сильний туман і погану видимість у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак компанії “Белавіа” збив ліхтарі. На деякий час злітну смугу перекривали з метою ліквідації наслідків події.
Внаслідок туману робота аеропорту "Бориспіль" була додатково ускладнена, через що рейси 11 авіакомпаній було перенаправлено до інших аеропортів країни.