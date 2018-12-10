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Украину накроют сильные метели

Киев • УНН

 • 17049 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям распространила штормовое объявление по поводу осложнения погодных условий в Украине во вторник, 11 декабря. Об этом сообщил пресс-центр ведомства, передает УНН.

Украину накроют сильные метели

“Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий в Украине. По данным УкрГидрометцентра, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с”, - говорится в сообщении.

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12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий:

  • 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см;
  • Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя;
  • 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, 9 декабря в 18:08 из-за сильного тумана и плохой видимости в Международном аэропорту “Борисполь” самолет компании “Белавиа” сбил фонари. На некоторое время взлетную полосу перекрывали с целью ликвидации последствий происшествия.

Вследствие тумана работа аэропорта “Борисполь” была дополнительно усложнена, из-за чего рейсы 11 авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты страны.

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