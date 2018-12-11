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Непогода в Киеве: автомобили завтра лучше оставить дома

Киев • УНН

 • 12444 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Водителей призывают не выезжать на собственных авто - завтра в столице ожидают снегопад, метель, порывы ветра и гололедицу. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

Непогода в Киеве: автомобили завтра лучше оставить дома

“Городская власть призывает водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи с прогнозируемыми снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Киеве и Киевской области 12 и 13 декабря ожидается осложнение погодных условий: сильный снег, метели, порывы ветра и гололедица. Также ожидается прирост снежного покрова 13-18 см.

“Призываем водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники”, — отметили в КГГА.

Как предупредили в Украинском гидрометцентре, такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах.

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“Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, эвакуировать”, - отметили в КГГА.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Напомним, из-за непогоды в Украине объявили “желтый” уровень опасности

Сильные снегопады 22-23 марта 2013 года в Киеве спровоцировали транспортный коллапс.

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