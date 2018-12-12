Десятки грузовиков стоят в очередях на въездах в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, повлекшее пробки фур, которые направлялись в город, передает корреспондент УНН.
Так, вечером из-за непогоды на различных въездах в город были замечены очереди из десятков грузовиков.
Ранее в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничения для крупногабаритного транспорта будет действовать до улучшения погодных условий.
Ограничение было введено в 16:00 перед вечерним часом пик, чтобы обеспечить надлежащую уборку города от снега и передвижения транспорта по дорогам столицы.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря. В связи с этим, призываем водителей не пользоваться частными автомобилями, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы.
Как сообщал УНН, из-за ухудшения погодных условий в Киевской области произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий.