Через снігопад на Київщині сталось більше 30 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Через погіршення погодних умов у Київській області трапилось понад 30 дорожньо-транспортних пригод, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київщини.
“Із погіршенням погодних умов на дорогах Київщини трапилося більше 30 ДТП, одна людина загинула, одна — травмована”, — пишуть у прес-службі.
Поліція закликала водіїв не порушувати правил дорожнього руху, дотримуватися безпечної дистанції на автошляхах та без нагальної потреби не виїжджати з гаража.
Поліцейські закликали пішоходів в умовах недостатньої видимості “зненацька не виходити на проїжджу частину перед автомобілем” та переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях. Крім того, правоохоронці радять мати на одязі світлоповертаючі елементи.
Як повідомляв УНН, станом на 17:45 12 грудня Київ став у заторах. Найбільші черги водіїв очікують в центрі та на мостах.
Нагадаємо, раніше у поліції Київщини повідомили, що за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.