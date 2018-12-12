Из-за снегопада в Киевской области произошло более 30 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в Киевской области произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киевской области.
"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один - травмирован", - пишут в пресс-службе.
Полиция призвала водителей не нарушать ПДД, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.
Полицейские призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости "неожиданно не выходить на проезжую часть перед автомобилем" и переходить дорогу только в установленных для этого местах. Кроме того, правоохранители советуют иметь на одежде светоотражающие элементы.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17:45 12 декабря Киев стал в пробках. Самые большие очереди водителей ожидают в центре и на мостах.
Напомним, ранее в полиции Киевской области сообщили, что за первые сутки снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший.