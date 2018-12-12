З початку снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку снігопаду в Київській області сталось 24 дорожньо-транспортні пригоди. Одна людина загинула. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
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"З початку снігопаду в нас 24 дорожньо-транспортні пригоди. Комунальні служби працюють, дороги розчищають. Але серед цих 24 є одне ДТП з летальними наслідками. Водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там загинув", - сказав Жукович.
Нагадаємо, через негоду в Україні оголосили “жовтий” рівень небезпеки.
Як повідомляв УНН, народний депутат України Володимир Парасюк потрапив у ДТП.