В уряді назвали області в зоні ризику через негоду

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Регіони, особливо ті, де введений воєнний стан, повинні бути готовими до погіршення погодних умов 12 грудня, у зоні ризику у середу - сім областей, де очікуються хуртовини і сильний вітер. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на оперативному засіданні штабу ДСНС, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.