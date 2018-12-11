В уряді назвали області в зоні ризику через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Регіони, особливо ті, де введений воєнний стан, повинні бути готовими до погіршення погодних умов 12 грудня, у зоні ризику у середу - сім областей, де очікуються хуртовини і сильний вітер. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на оперативному засіданні штабу ДСНС, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
З його слів, "з 12 грудня відбудеться ускладнення погодних умов у семи областях, а в ніч на 13 – сильні опади, дощ – ще в шести областях".
"У зоні ризику 12 грудня – у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях – сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 12 грудня – в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади – дощ", - цитує Зубка прес-служба.
"Особливо звертаю увагу на області, де введений правовий режим воєнного стану. У цих регіонах вже у посиленому режимі чергують, керуються і координуються всі служби. Але, пріоритетним питанням залишається – забезпечення водо- та теплопостачання, електропостачання та час відновлення електрики під час штормового попередження. Особливо це стосується Миколаївської та Чернігівської областей, де запроваджено правовий режим воєнного стану", - зазначив Зубко.
Він зазначив, що регіони повинні звернути особливу увагу на транспортне сполучення і логістику, забезпечення транзитних стоянок біля автомагістралей.
"Це, в першу чергу, Київська, Чернігівська, Черкаська, Миколаївська і Одеська області, а також траса Е40 у Житомирській області", - зазначив посадовець.
Нагадаємо, українців попередили про ускладнення погодних умов 12-13 грудня.