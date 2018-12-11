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В правительстве назвали области в зоне риска из-за непогоды

Киев • УНН

 • 10826 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Регионы, особенно те, где введено военное положение, должны быть готовы к ухудшению погодных условий 12 декабря, в зоне риска в среду - семь областей, где ожидаются метели и сильный ветер. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на оперативном заседании штаба ГСЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

В правительстве назвали области в зоне риска из-за непогоды

По его словам, "с 12 декабря будут осложнения погодных условий в семи областях, а в ночь на 13-е - сильные осадки, дождь - еще в шести областях".

"В зоне риска 12 декабря - в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях - сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 12 декабря - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки - дождь", - цитирует Зубко пресс-служба.

"Особенно обращаю внимание на области, где введен правовой режим военного положения. В этих регионах уже в усиленном режиме дежурят, управляются и координируются все службы. Но, приоритетным вопросом остается - обеспечение водо- и теплоснабжения, электроснабжения и восстановление электричества во время штормового предупреждения. Особенно это касается Николаевской и Черниговской областей, где введен правовой режим военного положения", - отметил Зубко.

Он отметил, что регионы должны обратить особое внимание на транспортное сообщение и логистику, обеспечение транзитных стоянок возле автомагистралей.

"Это, в первую очередь, Киевская, Черниговская, Черкасская, Николаевская и Одесская области, а также трасса Е40 в Житомирской области", - отметил чиновник.

Напомним, украинцев предупредили об осложнениях погодных условий 12-13 декабря.

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