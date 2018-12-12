С начала снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший

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"С начала снегопада у нас 24 дорожно-транспортных происшествия. Коммунальные службы работают, дороги расчищают. Но среди этих 24 есть одно ДТП с летальным исходом. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и там погиб", - сказал Жукович.

Напомним, из-за непогоды в Украине объявили "желтый" уровень опасности.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины Владимир Парасюк попал в ДТП.