С начала снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала снегопада в Киевской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.
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"С начала снегопада у нас 24 дорожно-транспортных происшествия. Коммунальные службы работают, дороги расчищают. Но среди этих 24 есть одно ДТП с летальным исходом. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и там погиб", - сказал Жукович.
Напомним, из-за непогоды в Украине объявили "желтый" уровень опасности.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Владимир Парасюк попал в ДТП.