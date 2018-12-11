Парасюк потрапив у ДТП

"Від’їжджали від вікна замовлення МакДрайву, не помітили одне одного і просто потерлись два автомобілі. Ніякої швидкості не було. Це навіть не була дорога, інцидент трапився на парковці", - написав Парасюк.



Він також повідомив, що у водія Audi не було страхового полісу і скласти європротокол було неможливо. За це водій Audi, за словами Парасюка, отримав штраф.



"У водія Audi не було страхового полісу, тому європротокол скласти було неможливо. До речі, за відсутність страховка водій Audi теж отримав штраф. Все зробили відповідно до закону. Викликали поліцію і юридично оформили цю подію. Потім всі дружньо випили кави і роз’їхались по домівках", - зазначив Парасюк.



Як повідомляв УНН, авто збило чоловіка, коли той фотографував іншу ДТП.



Нагадаємо, внаслідок ДТП службовий автомобіль патрульної служби вилетів на пішохідну частину і збив перехожого.