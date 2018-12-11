Авто збило чоловіка, коли той фотографував іншу ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На дорозі у Тернопільській області автомобіль збив чоловік, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
Так, ДТП з потерпілими сталася на дорозі поблизу села Гаї-Гречинські вчора ввечері, близько 20:50.
"Водій автомобіля OPEL Vivaro, рухаючись автодорогою "Обхід м.Тернополя", на перехресті вулиць Текстильна-Морозенка, збив перехожого. Потерпілий – тернополянин 1961 року народження", – йдеться в повідомленні.
Постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки та живота, закритим переломом плеча й правої гомілки доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося.
"За попередньою інформацією, загиблий знаходився на проїжджій частині дороги, оскільки фотографував наслідки ДТП з матеріальними збитками, яка трапилася за його участю та оформлялася в порядку "Європротоколу", – зазначили в поліції.
У відомстві додали, що ділянка дороги, де сталася трагедія, освітлювалася недостатньо.
"Водій автомобіля OPEL, попередньо, тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю", – уточнили у ГУНП.
Водій розповів, що бачив два автомобілі, які стояли на перехресті після ДТП. А чоловіка помітив в останній момент і уникнути зіткнення не встиг. Слідство наразі триває.
Нагадаємо, внаслідок ДТП службовий автомобіль патрульної служби вилетів на пішохідну частину і збив перехожого.