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MIM-104 Patriot

Авто збило чоловіка, коли той фотографував іншу ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На дорозі у Тернопільській області автомобіль збив чоловік, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.

Авто збило чоловіка, коли той фотографував іншу ДТП

Так, ДТП з потерпілими сталася на дорозі поблизу села Гаї-Гречинські вчора ввечері, близько 20:50.

"Водій автомобіля OPEL Vivaro, рухаючись автодорогою "Обхід м.Тернополя", на перехресті вулиць Текстильна-Морозенка, збив перехожого. Потерпілий – тернополянин 1961 року народження", – йдеться в повідомленні.

Постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки та живота, закритим переломом плеча й правої гомілки доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося.

"За попередньою інформацією, загиблий знаходився на проїжджій частині дороги, оскільки фотографував наслідки ДТП з матеріальними збитками, яка трапилася за його участю та оформлялася в порядку "Європротоколу", – зазначили в поліції.

У відомстві додали, що ділянка дороги, де сталася трагедія, освітлювалася недостатньо.

"Водій автомобіля OPEL, попередньо, тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю", – уточнили у ГУНП.

Водій розповів, що бачив два автомобілі, які стояли на перехресті після ДТП. А чоловіка помітив в останній момент і уникнути зіткнення не встиг. Слідство наразі триває.

Нагадаємо, внаслідок ДТП службовий автомобіль патрульної служби вилетів на пішохідну частину і збив перехожого.

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