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Авто сбило мужчину, когда тот фотографировал другую ДТП

Киев • УНН

 • 12358 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На дороге в Тернопольской области автомобиль сбил человек, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

Авто сбило мужчину, когда тот фотографировал другую ДТП

Так, ДТП с пострадавшими произошло на дороге вблизи села Гаи-Гречинские вчера вечером, около 20:50.

"Водитель автомобиля OPEL Vivaro, двигаясь по автодороге "Обход г. Тернополя", на перекрестке улиц Текстильная-Морозенко, сбил пешехода. Потерпевший – тернополянин 1961 года рождения", – говорится в сообщении.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки и живота, закрытым переломом плеча и правой голени доставили в больницу. Однако спасти жизнь пострадавшему не удалось.

"По предварительной информации, погибший находился на проезжей части дороги, поскольку фотографировал последствия ДТП с материальным ущербом, которая случилась при его участии и оформлялась в порядке "европротокола", – отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что участок дороги, где произошла трагедия, освещалась недостаточно.

"Водитель автомобиля OPEL, предварительно, трезвый. У него отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя", – уточнили в ГУНП.

Водитель рассказал, что видел два автомобиля, которые стояли на перекрестке после ДТП. А мужчину заметил в последний момент и избежать столкновения не успел. Следствие сейчас продолжается.

Напомним, в результате ДТП служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.

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