Чергове ДТП за участі поліції: патрульне авто вилетіло на тротуар і збило пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В результаті дорожньо-транспортної пригоди службовий автомобіль патрульної служби вилетів на пішохідну частину і збив перехожого. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Голосіївського району міста Києва.
"ДТП за участі службового патрульного автомобіля, в результаті якого був здійснений наїзд на пішохода – пішохід з переломом ноги госпіталізований до лікарні", - зазначили у відомстві.
При цьому в прес-службі додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група столичної поліції, яка з'ясовує обставини ДТП. За попередніми даними, аварію спровокував ще один автомобіль, Audi, який "підрізав" патрульне авто, що змушене було зманеврувати й виїхало на тротуар.
Також відомо, що повідомлення про ДТП надійшло до патрульної поліції о 10.08 на вул. Німецькій (колишня Тельмана).
Слід зазначити, що це вже третя дорожньо-транспортна пригода в Києві за участю автомобілів патрульної служби поліції з початку доби.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві на проспекті Лобановського вночі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної служби, який в'їхав у тролейбус.
Наприкінці вересня у Харкові за участі легковика та службового автомобіля поліції сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав патрульний.