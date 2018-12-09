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Очередное ДТП с участием полиции: патрульное авто вылетело на тротуар и сбило пешехода

Киев • УНН

 • 12136 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Голосеевского района города Киева.

Очередное ДТП с участием полиции: патрульное авто вылетело на тротуар и сбило пешехода

"ДТП с участием служебного патрульного автомобиля, в результате которого был осуществлен наезд на пешехода - пешеход с переломом ноги госпитализирован в больницу", - отметили в ведомстве.

При этом в пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичной полиции, которая выясняет обстоятельства ДТП. По предварительным данным, аварию спровоцировал еще один автомобиль, Audi, который "подрезал" патрульное авто, которое вынуждено было сманеврировать и выехать на тротуар.

Также известно, что сообщение о ДТП на ул. Немецком (бывшая Тельмана) поступило в патрульную полицию в 10.08.

Следует отметить, что это уже третье дорожно-транспортное происшествие в Киеве с участием автомобилей патрульной службы полиции с начала суток.

Напомним, сегодня ночью в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошла серьезная дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, въехал в троллейбус.

В конце сентября в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал патрульный .

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