Парасюк попал в ДТП

"Отъезжали от окна заказ МакДрайв, не заметили друг друга и просто потерлись два автомобиля. Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент произошел на парковке", - написал Парасюк.



Он также сообщил, что у водителя Audi не было страхового полиса и составить европротокол было невозможно. За это водитель Audi, по словам Парасюка, получил штраф.



"У водителя Audi не было страхового полиса, так европротокол составить было невозможно. Кстати, из-за отсутствия страховка водитель Audi тоже получил штраф. Все сделали в соответствии с законом. Вызвали полицию и юридически оформили это событие. Затем все дружно выпили кофе и разъехались по домам", - отметил Парасюк.



Как сообщал УНН, авто сбило мужчину, когда тот фотографировал другую ДТП.



Напомним, в результате ДТП служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.