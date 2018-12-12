Через снігопад Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на 17:45 Київ стоїть у заторах. Найбільші черги водіїв очікують в центрі та на мостах, передає УНН.
Великі затори на бульварі Тараса Шевченка та бульварі Дружби народів, вулиці Саксаганського, Глибочицький, Великій Житомирській, Юрія Іллєнка. На вулиці Жилянській, Льва Толстого та Набережно-Хрещатицький – тягнучка.
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Окрім цього, значне ускладнення руху спостерігається на Північному та Південному мостах, а також на мосту Патона.
Як повідомляв УНН, за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.
Нагадаємо, у Харківській області трактор, посипаючи засніжену дорогу, зіткнувся одразу з вісьмома автомобілями.