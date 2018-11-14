Соцмережі назвали винних у сніжних заторах і це не комунальники

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні в Києві випав перший сніг, який викликав труднощі на дорогах, це викликало бурхливу реакцією користувачів у соціальних мережах. УНН зробив огляд найяскравіших реакцій.

Як викликати зиму? Залити в мережу тизер "Гри пристолів"!

Сьогоднішня тема №1 – перший сніг у Києві. На просторах інтернету знайшлося чимало жартівників.

Як вже склалося, майже кожен користувач соцмереж вважає своїм обов'язком повідомити підписників про перший сніг у столиці. Дехто вважає, що таких дописів забагато.

Хтось турботливо попереджує про перевантажені дороги. 



Дивно, але цього року користувачі через складнощі на дорогах сварять не комунальників. Реальною проблемою є люди, які не "перевзули" літню гуму на своїх авто.



Один з користувачів вирішив створити опитування щоб впевнитися хто винуватець сьогоднішніх заторів. Поки "виграють" водії на літній гумі.

Неготовність водіїв до погодних умов спричинила сотні аварій. Про це люди також написали на своїх сторінках. 

Про кількість ДТП також повідомив працівник патрульної поліції на своїй сторінці у Facebook:


Дуже багато негативних дописів про аварійну ситуацію на дорогах. 



І досить очікувано, що всі хто не підготувався до стихії масово рушили на СТО міняти гуму. Але СТО не "гумові". 



Хто б не був винен у київському колапсі, але спостерігати за комунальниками – то святе.

Але завжди знайдуть ті хто радіє початку зими:)

Навіть якщо радіти доводиться у вирії)


Нагадаємо, перший сніг спровокував затори на дорогах, а також призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.

Через негоду у Києві сталися 294 ДТП.

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