Соцсети назвали виновных в снежных пробках и это не коммунальщики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в Киеве выпал первый снег, который вызвал трудности на дорогах, это вызвало бурную реакцию пользователей в социальных сетях. УНН сделал обзор самых ярких реакций.
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Сегодняшняя тема №1 - первый снег в Киеве. На просторах интернета нашлось немало шутников.
Как уже сложилось, почти каждый пользователь соцсетей считает своим долгом сообщить подписчикам о первом снеге в столице. Некоторые считают, что таких сообщений много.
Кто-то заботливо предупреждает о перегруженых дорогах.
Удивительно, но в этом году пользователи из-за сложностей на дорогах ругают НЕ коммунальщиков. Реальной проблемой являются люди, которые не "переобули" летнюю резину на своих авто.
Один из пользователей решил создать опрос чтобы убедиться кто виновник сегодняшних пробок. Пока "выигрывают" водители на литней резине.
Неготовность водителей к погодным условиям вызвала сотни аварий. Об этом люди также написали на своих страницах.
О количестве ДТП также сообщил сотрудник патрульной полиции на своей странице в Facebook:
Очень много негативных сообщений об аварийной ситуации на дорогах
И довольно ожидаемо, что все кто не подготовился к стихии массово двинулись на СТО менять резину. Но СТО не "резиновые".
Кто бы ни был виноват в киевском коллапсе, но наблюдать за коммунальщиками - это святое.
Но всегда найдут те, кто радуется начале зимы :)
Даже если радоваться приходится в водовороте)
Напомним, первый снег спровоцировал пробки на дорогах, а также привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.
Из-за непогоды в Киеве произошли 294 ДТП.