На засніженій дорозі трактор наїхав на вісім автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Харківській області трактор, посипаючи засніжену дорогу, зіткнувся одразу з вісьмома автомобілями. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
Так, ДТП сталася сьогодні о 10:55 у місті Ізюм. В результаті аварії ніхто з громадян не постраждав. Автомобілі отримали механічні ушкодження.
"Водій трактору комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на сім легкових автомобілів та припаркований та узбіччі службовий автомобіль "ВАЗ" Ізюмського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
Як уточнили в поліції, результати обстеження на стан алкогольного сп’яніння показали, що водій трактору був тверезий. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, на перехресті у Дніпрі зіткнулися одразу 10 автомобілів, внаслідок чого постраждали троє людей.