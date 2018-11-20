На заснеженной дороге трактор наехал на восемь автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
Так, ДТП произошло сегодня в 10:55 в городе Изюм. В результате аварии никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
"Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный и обочине служебный автомобиль "ВАЗ" Изюмского отдела полиции", – говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, результаты обследования на состояние алкогольного опьянения показали, что водитель трактора был трезв. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, на перекрестке в Днепре столкнулись сразу 10 автомобилей, в результате чего пострадали три человека.