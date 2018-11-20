Поліція відкрила провадження через ДТП з 10 автомобілями у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 автомобілів, яка вчора сталася у Дніпрі, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровської області.
"В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), поліція призначила експертизи для встановлення причини аварії", – йдеться в повідомленні.
Як встановили слідчі, вчора, 19 листопада, о 20:00 автомобіль BMW під керуваннями 37-річного місцевого мешканця зіткнувся з дев’ятьма автомобілями, які зупинилися на червоне світло світлофора на вулиці Запорізьке шосе. Більшість автомобілів отримали механічні пошкодження. Водіїв Fiat Doblo та Subaru Forester з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
"Водій автомобіля BMW, який допустив зіткнення з 9 автомобілями на вулиці Запорізьке шосе, в тяжкому стані знаходиться в лікарні. Крім цього, внаслідок аварії травмовано 2 людини", – зазначили в поліції.
Як повідомляв УНН, на перехресті вулиці Космічної та Запорізького шосе у Дніпрі вчора ввечері зіткнулися одразу 10 автомобілів.