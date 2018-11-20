Поліція відкрила провадження через ДТП з 10 автомобілями у Дніпрі

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 автомобілів, яка вчора сталася у Дніпрі, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровської області.