Одразу 10 авто зіткнулися у Дніпрі, троє постраждалих

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На перехресті у Дніпрі вчора ввечері зіткнулися одразу 10 автомобілів, у результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.