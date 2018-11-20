Одразу 10 авто зіткнулися у Дніпрі, троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На перехресті у Дніпрі вчора ввечері зіткнулися одразу 10 автомобілів, у результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, сигнал про ДТП на перехресті вулиці Космічної та Запорізького шосе надійшла до рятувальників вчора о 20:00.
"По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що відбулося зіткнення десяти легкових автомобілів, а саме: двох автомобілів марки BMW, автомобілів Nissan, "Таврія", "Жигулі", KIА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda та Subaru Forester", – йдеться в повідомленні.
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Внаслідок аварії постраждало три особи. Одного з постраждалих діставали з автомобіля BMW за допомогою гідравлічного інструменту, чоловіка доставили до карети швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участі близько десяти автомобілів: вантажівка врізалася в автомобіль, який, своєю чергою, врізався в інші дві автівки - і по ланцюжку.