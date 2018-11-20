Сразу 10 авто столкнулись в Днепре, трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На перекрестке в Днепре вчера вечером столкнулись сразу 10 автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, сигнал о ДТП на перекрестке улицы Космической и Запорожского шоссе поступила к спасателям вчера в 20:00.
"По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение десяти легковых автомобилей, а именно: двух автомобилей марки BMW, автомобилей Nissan, "Таврия", "Жигули" , KIА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda и Subaru Forester", – говорится в сообщении.
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В результате аварии пострадали три человека. Одного из пострадавших доставали из автомобиля BMW с помощью гидравлического инструмента, мужчину доставили к карете скорой медицинской помощи.
Напомним, на бульваре Леси Украинский в центре Киева произошло масштабное ДТП с участием около десяти автомобилей: грузовик врезался в автомобиль, который, в свою очередь, врезался в две другие машины – и по цепочке.