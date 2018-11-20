Полиция открыла производство из-за ДТП с 10 автомобилями в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 10 автомобилей, которое вчера произошло в Днепре, открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), полиция назначила экспертизы для установления причины аварии", – говорится в сообщении.
Как установили следователи, вчера, 19 ноября, в 20:00 автомобиль BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на улице Запорожское шоссе. Большинство автомобилей получили механические повреждения. Водителей Fiat Doblo и Subaru Forester с телесными повреждениями доставили в больницу.
"Водитель автомобиля BMW, который столкнулся с 9 автомобилями на улице Запорожское шоссе, в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме этого, в результате аварии травмированы 2 человека", – отметили в полиции.
Как сообщал УНН, на перекрестке улицы Космической и Запорожского шоссе в Днепре вчера вечером столкнулись сразу 10 автомобилей.