Из-за снегопада Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По состоянию на 17:45 Киев стоит в пробках. Самые большие очереди водителей ожидают в центре и на мостах, передает УНН.
Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы народов, улицы Саксаганского, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Юрия Ильенко. На улице Жилянской, Льва Толстого и Набережно-Крещатицкая – тянучка.
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Кроме этого, значительное затруднение движения наблюдается на Северном и Южном мостах, а также на мосту Патона.
Как сообщал УНН, за первые сутки снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший.
Напомним, в Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями.