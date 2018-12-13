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Водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в Киев

Киев • УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в столицу утром в четверг в связи с непогодой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в Киев

"В 6:00 13 декабря в связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в Киев снова ограничат. Для водителей будет развернуты пункты обогрева на всех въездах в город", - сообщили накануне в КГГА со ссылкой на информацию Управления по вопросам гражданской защиты.

Отметим, ограничения на въезд были введены 12 декабря в 16:00 перед вечернем часом пик. С 21:00 того же дня в Киев решили снова запускать грузовой транспорт небольшими колоннами, чтобы не затруднять движение по автодорогам столицы.

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Городские власти призывают столичных водителей без необходимости надобности не выезжать в город на частном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом. По прогнозам синоптиков, в Киеве до 14 декабря пройдут сильные снегопады. Уровень осадков ожидается до 20 сантиметров снега.

Также водителей попросили не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

Напомним, из-за снегопада в Одесской области ограничили движение грузовиков.

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