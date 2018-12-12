Через снігопад в Одеській області обмежили рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Одеській області обмежили рух вантажних транспортних засобів у напрямку міста Києва. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
"Ускладнення погодних умов спричинило необхідність з 16:00 частково обмежити рух вантажних транспортних засобів на автодорогах М-01, М-03, М-05, М-06 та М-07, у напрямку м. Києва. У зв’язку з цим просимо водіїв перечекати інтенсивний снігопад на АЗС, стоянках та місцях відстою транспортних засобів на дорогах загального значення", - йдеться у повідомленні.
Додають, що такі заходи необхідні для гарантування безпеки на дорогах.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, снігопад триватиме уночі та вдень 13 грудня. У зв’язку із цим, закликаємо водіїв не користуватися приватними автомобілями, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці.
Як повідомляв УНН, раніше у Києві через погіршення погодних умов ввели обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту, що спричинило затори фур, які прямували до міста.