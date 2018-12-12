Из-за снегопада в Одесской области ограничили движение грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Одесской области ограничили движение грузовых транспортных средств в направлении Киева. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.
"Осложнения погодных условий вызвало необходимость с 16:00 частично ограничить движение грузовых транспортных средств на автодорогах М-01, М-03, М-05, М-06 и М-07 в направлении города Киев. В связи с этим просим водителей переждать интенсивный снегопад на АЗС, стоянках и местах отстоя транспортных средств на дорогах общего характера", - говорится в сообщении.
Добавляют, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности на дорогах.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря. В связи с этим, призываем водителей не пользоваться частными автомобилями, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы.
Как сообщал УНН, ранее в Киеве из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, повлекшее пробки фур, которые направлялись в город.