ДСНС: через погодні умови знеструмлено 170 населених пунктів у 6 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях, а саме: Чернігівська — 85, Київська — 40, Сумська — 30, Херсонська — 9, Кіровоградська — 4 та Миколаївська — 2”, — вказано у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 742 чоловік особового складу та 1 169 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, біля ратуші у Чернівцях сталася масштабна пожежа.