Біля ратуші у Чернівцях сталася масштабна пожежа

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У триповерховому будинку у центрі Чернівців вчора ввечері сталася масштабна пожежа, через що евакуювали 30 людей, а рух транспорту перекрили. Загасили займання тільки сьогодні вранці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Чернівецькій області.