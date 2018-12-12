Біля ратуші у Чернівцях сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У триповерховому будинку у центрі Чернівців вчора ввечері сталася масштабна пожежа, через що евакуювали 30 людей, а рух транспорту перекрили. Загасили займання тільки сьогодні вранці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Чернівецькій області.
"11 грудня о 23 годин 20 хвилин до Управління ДСНС України у Чернівецькій області надійшло повідомлення про загоряння мансардного приміщення в трьохповерховому нежитловому будинку по вулиці вул. Івана Франка, 5", – йдеться в повідомленні.
З’ясувалося, що горить горище, покрівля, перекриття над третім поверхом та частково приміщення на третьому поверсі у триповерховому будинку. Площа пожежі складала 1600 кв.м.
Через пожежу евакуювали 30 людей. Було знеструмлено житловий квартал та тролейбусні електролінії.
"Пожежу локалізовано 12 грудня о 4: 30 ранку на площі 1 600 м.кв., а о 7: 20 – ліквідовано", – повідомили у ДСНС.
У прес-службі Чернівецької міської ради повідомили, що через пожежу, перекрито рух в центрі міста.
"Також через знеструмлені підстанції в районі вулиць Головної та Франка – не ходять тролейбуси", – додали у міськраді.
Як повідомив секретар Чернівецької міськради Василь Продан на своїй Facebook-сторінці, це "наймасштабніша пожежа за останні 20 років".
Нагадаємо, у центрі Львова, на вулиці Городоцька, сталася пожежа в будівлі. Густий дим здіймався над будівлею та вулицею. З'ясувалося, що горіли автомобільні шини.