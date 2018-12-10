У центрі Львова горіли автомобільні шини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На вулиці Городоцька, у центрі Львова, сталося займання автомобільних скатів. Пожежу вже ліквідували. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
Так, сигнал про пожежу надійшов до рятувальників надійшов близько 15:00.
"У відкритій одноповерховій прибудові сталося займання скатів. Пожежа була ліквідована о 15:27. Її площа складала близько 20 кв.м", – повідомили у ДСНС.
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Постраждалих внаслідок пожежі немає. Евакуація не проводилася.
Як повідомляв УНН, у центрі Львова, на вулиці Городоцька, сталася пожежа в будівлі. Густий дим здіймався над будівлею та вулицею.
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Раніше УНН повідомляв про пожежу у будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні Львова.