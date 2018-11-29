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У будівлі Мінфіну сталась пожежа, співробітників евакуювали

У будівлі Мінфіну сталась пожежа, співробітників евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопала. УНН. У будівлі Міністерства фінансів, що біля метро "Контрактова", сталась пожежа, співробітників - евакуювали. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"О 7:37 у будівлі Мінфіну спрацювала пожежна сигналізація, на місце виїхало 6 одиниць пожежної техніки, горять кабелі в шахті ліфта, працівників міністерства евакуювали", - повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага. 

Нагадаємо, в Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка.

Тоді було евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. Причина пожежі була аналогічна.

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