У будівлі Мінфіну сталась пожежа, співробітників евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопала. УНН. У будівлі Міністерства фінансів, що біля метро "Контрактова", сталась пожежа, співробітників - евакуювали. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
"О 7:37 у будівлі Мінфіну спрацювала пожежна сигналізація, на місце виїхало 6 одиниць пожежної техніки, горять кабелі в шахті ліфта, працівників міністерства евакуювали", - повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Нагадаємо, в Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка.
Тоді було евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. Причина пожежі була аналогічна.