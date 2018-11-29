В здании Минфина произошел пожар, сотрудников эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 листопала. УНН. В здании Министерства финансов, возле метро "Контрактовая", произошел пожар, сотрудников - эвакуировали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Киева.
"В 7:37 в здании Минфина сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали", - сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Напомним, в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда, 2д загорелась многоэтажка.
Тогда были эвакуированы 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены. Причина пожара была аналогичная.