У Києві спалахнула багатоповерхівка, жителів евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ДСНС м. Києва Світлана Водолага.
За її словами, у багатоповерхівці загорілися електрокабелі, зараз пожежа охоплює кілька поверхів — з п’ятого по останній поверх будинку.
Наразі на місці йде екстренна евакуація жителів і стягуються пожежні сили.
Зазначимо, що за адресою Героїв Сталінграда, 2д знаходиться житловий комплекс “Парк Стоун”. За інформацією з сайту компанії житловий будинок має сім секцій, які утворюють єдиний архітектурний ансамбль у вигляді хвилі.
Найвищою є центральна, третя секція в 23 поверхи, від якої по обидва боки розташовані інші секції висотою від 22 до 15 поверхів.
За наявною інформацією, у якій саме секції палає пожежа, поки невідомо.
Нагадаємо, 28 вересня у елітному районі Києва сталась масштабна пожежа.