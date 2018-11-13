У Києві спалахнула багатоповерхівка, жителів евакуюють

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ДСНС м. Києва Світлана Водолага.

За її словами, у багатоповерхівці загорілися електрокабелі, зараз пожежа охоплює кілька поверхів — з п’ятого по останній поверх будинку.

Наразі на місці йде екстренна евакуація жителів і стягуються пожежні сили.

Зазначимо, що за адресою Героїв Сталінграда, 2д знаходиться житловий комплекс “Парк Стоун”. За інформацією з сайту компанії житловий будинок має сім секцій, які утворюють єдиний архітектурний ансамбль у вигляді хвилі.

Найвищою є центральна, третя секція в 23 поверхи, від якої по обидва боки розташовані інші секції висотою від 22 до 15 поверхів.

За наявною інформацією, у якій саме секції палає пожежа, поки невідомо.

Нагадаємо, 28 вересня у елітному районі Києва сталась масштабна пожежа

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