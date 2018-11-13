В Киеве вспыхнула многоэтажка, жителей эвакуируют

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107067 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151897 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145895 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137186 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172316 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве вспыхнула многоэтажка, жителей эвакуируют

В Киеве вспыхнула многоэтажка, жителей эвакуируют

Киев  •  УНН

 • 36225 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Оболонском районе г. Киева по улице Героев Сталинграда, 2д загорелась многоэтажка. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС г. Киева Светлана Водолага.

По ее словам, в многоэтажке загорелись электрокабели, сейчас пожар охватывает несколько этажей — с пятого по последний этаж дома.

Сейчас на месте идет экстренная эвакуация жителей и стягиваются пожарные силы.

Отметим, что по адресу Героев Сталинграда, 2д находится жилой комплекс “Парк Стоун”. По информации с сайта компании жилой дом имеет семь секций, которые образуют единый архитектурный ансамбль в виде волны.

Самой высокой является центральная, третья секция в 23 этажа, от которой с обеих сторон расположены другие секции высотой от 22 до 15 этажей.

По имеющейся информации, в какой именно секции пылает пожар, пока неизвестно.

Напомним, 28 сентября в элитном районе Киева произошел крупный пожар.

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