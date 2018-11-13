В Киеве вспыхнула многоэтажка, жителей эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Оболонском районе г. Киева по улице Героев Сталинграда, 2д загорелась многоэтажка. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС г. Киева Светлана Водолага.
По ее словам, в многоэтажке загорелись электрокабели, сейчас пожар охватывает несколько этажей — с пятого по последний этаж дома.
Сейчас на месте идет экстренная эвакуация жителей и стягиваются пожарные силы.
Отметим, что по адресу Героев Сталинграда, 2д находится жилой комплекс “Парк Стоун”. По информации с сайта компании жилой дом имеет семь секций, которые образуют единый архитектурный ансамбль в виде волны.
Самой высокой является центральная, третья секция в 23 этажа, от которой с обеих сторон расположены другие секции высотой от 22 до 15 этажей.
По имеющейся информации, в какой именно секции пылает пожар, пока неизвестно.
Напомним, 28 сентября в элитном районе Киева произошел крупный пожар.