На сміттєзвалищі згорів 15-річний підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На території сміттєзвалища у Львівській області знайшли тіло 15-річного підлітка. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
Так, сьогодні до поліції надійшов сигнал, що на території сміттєзвалища знайшли обгоріле тіло людини.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання", – йдеться в повідомленні.
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Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, під час пожежі у житловому будинку на Волині загинула 1,5-річна дитина.