Виш горів у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні у Дніпрі горів адміністративний корпус одного із вищих навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
“5 грудня об 11:04 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у адміністративному корпусі вищого навчального закладу по вулиці Гагаріна Соборного району міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у регіональному управлінні ДСНС, на місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла у підвальному приміщенні адміністративного корпусу навчального закладу. Вогнем пошкоджено папір та дошки всередині приміщення на площі 20м.кв.
“Пожежу локалізовано об 11:42 та ліквідовано об 11:46. До гасіння займання залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загиблих та постраждалих немає”, — повідомили у прес-службі.
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