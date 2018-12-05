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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Вуз горел в Днепре

Киев • УНН

 • 9865 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Днепре горел административный корпус одного из высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

Вуз горел в Днепре

"5 декабря в 11:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в административном корпусе вуза по улице Гагарина Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном управлении ГСЧС, на месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении административного корпуса учебного заведения. Огнем повреждено бумагу и доски внутри помещения на площади 20 м. кв.

"Пожар локализован в 11:42 и ликвидирован в 11:46. К тушению пожара привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки.

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