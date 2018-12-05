Вуз горел в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Днепре горел административный корпус одного из высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"5 декабря в 11:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в административном корпусе вуза по улице Гагарина Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональном управлении ГСЧС, на месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении административного корпуса учебного заведения. Огнем повреждено бумагу и доски внутри помещения на площади 20 м. кв.
"Пожар локализован в 11:42 и ликвидирован в 11:46. К тушению пожара привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки.